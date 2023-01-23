Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ グリーン 48【2025の人気アイテム】

商品情報

フィンランド・ポムッパが作るフリースセーター。 柔らかくて伸縮性があるので動きやすい！！ Jumppa Pomppaは 背中部分は上質なフリースを採用しており、 お腹周りは伸縮性がある生地を採用している。 軽くて、伸縮性があるのでとても着せやすく、 何よりとても動きやすい。 ちょっとしたお出掛けに！！ レインコートの下に着るとすごく温かいはず！！ 動きやすくて、軽いJumppaだが、 上部はフリー ...