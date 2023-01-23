『Wellvie アクアリウムライト 水槽照明 ライト LED 30W 調光 30cm-60cm 白 青 紫外線 高光度 長寿命 強力 高さ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 11分に出品され04月17日 06時 11分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Wellvie アクアリウムライト 水槽照明 ライト LED 30W 調光 30cm-60cm 白 青 紫外線 高光度 長寿命 強力 高さ
【商品説明】
・LED：CREEｘ9灯 LEDカラー：ホワイト×3/ロイヤルブルー×4/スカイブルー×1/紫外線×1 1チップのW数：3W
・動作温度：0 to 40 保管温度：-10 to 50
・対応水槽サイズ：30〜60cm 動作周波数：50/60Hz
・最大消費電力：30W±5% 入力電圧：30W±5%
・構成素材：プラスチック サイズ：220mm×110mm×30mm
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 36.20 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7753
Wellvie 調光 30cm-60cm 水槽 ライト LED 30W アクアリウムライト 水槽照明 白 青 紫外線 高光度 長寿命 強力
¥ 7753
落札価格7763円
501 入札履歴
終了
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