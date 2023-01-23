『ブルーノ・ワルター BRUNO WALTER ベートーヴェン: ミサ・ソレムニス【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 11時 10分に出品され03月21日 11時 10分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ディスクユニオン大阪クラシック館からの出品です。 / 未開封品です。 / 商品状態・内容詳細情報 「 / 未開封 / フルトヴェングラー日本協会盤 / 」 / 規格番号：WFJ111 / 中古品のためジャケットやライナー、ケース等にキズや汚れがある場合もございますので予めご了承下さい※店頭でも販売しておりますので、品切れの場合は返金処理にて対応いたしますのでご容赦頂けますようお願い申し上げます。 /
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落札価格7763円
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