『ライフガード リュック フラップ ロゴ 合皮 2LG1660RK G1660RKBK/BK ブラック/ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 51分に出品され03月16日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ライフガード リュック フラップ ロゴ 合皮 2LG1660RK G1660RKBK/BK ブラック/ブラック



【商品説明】

・タテ48cmxヨコ28cmxマチ18cm

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: バックル

・表地: フェイクレザー

・重量:1230g



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 40.60 cm

奥行 : 48.20 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ライフガード

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