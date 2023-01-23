『ライフガード リュック フラップ ロゴ 合皮 2LG1660RK G1660RKBK/BK ブラック/ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 51分に出品され03月16日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ライフガード リュック フラップ ロゴ 合皮 2LG1660RK G1660RKBK/BK ブラック/ブラック
【商品説明】
・タテ48cmxヨコ28cmxマチ18cm
・ポケットの数:6(外側4/内側2)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: バックル
・表地: フェイクレザー
・重量:1230g
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 40.60 cm
奥行 : 48.20 cm
重量 : 1.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7763円
498 入札履歴
終了
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