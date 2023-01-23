『マジェスティック ミル リュック ビジBOX SIMPLE 容量:約10L 13インチPC収納可能 ブラック MMB0101【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 17時 09分に出品され03月13日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マジェスティック ミル リュック ビジBOX SIMPLE 容量:約10L 13インチPC収納可能 ブラック MMB0101



【商品説明】

・タテ40cmxヨコ28cmxマチ10cm

・ポケットの数:7(外側3/内側4)

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン， ポリエステル， 合成皮革

・重量:560g

・防水かさ袋付き



【サイズ】

高さ : 11.43 cm

横幅 : 29.72 cm

奥行 : 40.13 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ マジェスティック

ミル

リュック

ビジBOX

SIMPLE

容量:約10L

13インチPC収納可能

ブラック

MMB0101