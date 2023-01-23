『マジェスティック ミル リュック ビジBOX SIMPLE 容量:約10L 13インチPC収納可能 ブラック MMB0101【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 17時 09分に出品され03月13日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マジェスティック ミル リュック ビジBOX SIMPLE 容量:約10L 13インチPC収納可能 ブラック MMB0101
【商品説明】
・タテ40cmxヨコ28cmxマチ10cm
・ポケットの数:7(外側3/内側4)
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン， ポリエステル， 合成皮革
・重量:560g
・防水かさ袋付き
【サイズ】
高さ : 11.43 cm
横幅 : 29.72 cm
奥行 : 40.13 cm
重量 : 750.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7763円
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