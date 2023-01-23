『カートバッグ メンズ レディース クアルトユナイテッド Cuarto UNITED ゴルフ c4113【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 14時 37分に出品され04月04日 14時 37分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他 ゴルフ用バッグ

【商品名】

カートバッグ メンズ レディース クアルトユナイテッド Cuarto UNITED ゴルフ c4113



【商品説明】

・実寸サイズ F(F) 縦20cm 横(底部)25.5cm まち12cm 持ち手含縦31cm ポケット7個

・素材 表地 合成皮革 裏地 ポリエステル 機能 ファスナー仕様



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。