『タミヤ 1/350 艦船シリーズ No.29 アメリカ海軍 戦艦 BB-63 ミズーリ 1991年仕様 プラモデル 78029【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 46分に出品され03月20日 17時 46分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タミヤ 1/350 艦船シリーズ No.29 アメリカ海軍 戦艦 BB-63 ミズーリ 1991年仕様 プラモデル 78029



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。