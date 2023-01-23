『OPTICAI 双眼鏡 ライブ コンサート スポーツ観戦 広視界 日本製 5倍 21?口径 Bak-4 軽量 コンパクト ストラップ付【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 49分に出品され04月24日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OPTICAI 双眼鏡 ライブ コンサート スポーツ観戦 広視界 日本製 5倍 21?口径 Bak-4 軽量 コンパクト ストラップ付



【商品説明】

・?【明るく視界が鮮明】接眼レンズの外怪を大きくしフルマルチコーティング技術により、薄暗くても視界が大きく明るく見えます。また、Bak-4プリズムを採用で、より明るく鮮明でシャープな映像です。

・?【目が疲れない広視界】目の疲れを感じさせない高性能で実視界9.5広視界の双眼鏡です。

・?【調整可能な接眼部】接眼部にツイストタイプを採用し眼鏡の有無にもワンタッチで対応できます。またレンズキャップにつきましては、星幸商事 EC事業部からのご購入にのみ付属する限定品になります。

・?【軽量でコンパクト】軽くてコンパクトなボディと持ち運びに便利なケース、ストラップも付いているのであらゆるシーンに対応できます。





【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.10 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。