『Fosi Audio BT20A-S 200W Bluetooth 5.0アンプ ステレオオーディオアンプ 2チャンネル ミニ Hi-Fi クラスD【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 00分に出品され03月22日 07時 00分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ご注意：入力と出力の両方が正しく接続されていることを確認してください。シンプルでコンパクトなハイパワーアンプ：ホームオーディオシステムに最適な高音質を提供する、実用的でパワフルなHi-FiステレオBluetooth 5.0アンプ。
Bluetoothバージョン5.0のハイパワーアンプを送信：最大接続距離33フィート、信号遅延が少ない。 Bluetooth接続が確立された後は、ポップアップやノイズはありません。
重要な製品パラメータ情報：100 W RMS X 2 (4 Ohm， 20 Hz-20 kHz， 0.04% THD)、24 V電源を含み、280 W (8 Ohm)または320 W (4 Ohm)のスピーカーを駆動可能（パッシブスピーカーのみ、アクティブスピーカーは不可）。
安全保護回路内蔵：高度な回路設計により、スピーカーの保護回路を内蔵し、ご家庭のブックシェルフ/パソコン/デスクトップ/スピーカーに最適です。
ご注意：本体の文字が白色です。保証されたアフターサービス：24ヶ月保証、保証期間中に製品に何か問題があった場合、いつでも私たちに連絡して、
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落札価格7763円
365 入札履歴
終了
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