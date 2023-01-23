『グッドピープル ハンドバッグ レディース Mani Day Marine/Green【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 08時 31分に出品され04月15日 08時 31分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グッドピープル ハンドバッグ レディース Mani Day Marine/Green
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長99cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ33cmxヨコ(上部50cmx底部34cm)xマチ16cm
・ポケットの数:1(外側0/内側1)
・持ち手の全長:28cm
・留め具の種類: ストラップ，ホーンボタン
・留め具の種類: 無し
・重量:700g
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 730.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7763円
353 入札履歴
終了
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