『グッドピープル ハンドバッグ レディース Mani Day Marine/Green【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 08時 31分に出品され04月15日 08時 31分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グッドピープル ハンドバッグ レディース Mani Day Marine/Green



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長99cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ33cmxヨコ(上部50cmx底部34cm)xマチ16cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・持ち手の全長:28cm

・留め具の種類: ストラップ，ホーンボタン

・留め具の種類: 無し

・重量:700g



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ グッドピープル

ハンドバッグ

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Mani

Day

Marine/Green