『タカショー Qsui AQUA タワーバスケット スタンドタイプ L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 04時 22分に出品され04月12日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー Qsui AQUA タワーバスケット スタンドタイプ L



【商品説明】

・生産国:中国



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 2.37 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。