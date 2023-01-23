『NIKKO ニッコー 25cm角皿(ナロー) SILK CHAMPAGNE 11730-4719【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 13時 29分に出品され04月13日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|メイン皿や盛皿として使いやすいサイズです。
|サイズ
|S:251×H:29mm
個装サイズ：26×26×3cm
|重量
|個装重量：180g
|素材・材質
|ファインボーンチャイナ
|仕様
|食器洗浄機:使用可、電子レンジ:使用不可、オーブン:使用不可
|生産国
|日本
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4537078260365
商品コード
1589462
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落札価格7763円
921 入札履歴
終了
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