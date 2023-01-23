『NIKKO ニッコー 25cm角皿(ナロー) SILK CHAMPAGNE 11730-4719【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 13時 29分に出品され04月13日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 メイン皿や盛皿として使いやすいサイズです。



サイズ S:251×H:29mm

個装サイズ：26×26×3cm 重量 個装重量：180g 素材・材質 ファインボーンチャイナ 仕様 食器洗浄機:使用可、電子レンジ:使用不可、オーブン:使用不可

生産国 日本



fk094igrjs 商品カテゴリ お多福 ホーム・キッチンストア 家事用品 食器 キッチン、日用品、文具 キッチン、台所用品 食器、グラス、カトラリー その他食器、カトラリー

JANコード/ISBNコード 4537078260365

商品コード 1589462