『瑪瑙 丸玉 水晶玉 メノウ めのう 原石 パワーストーン【61mm玉】【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 00時 07分に出品され04月06日 00時 07分に終了予定です。即決価格は7,763円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【天然石の意味・言われ】
瑪瑙[アゲート]：強い魔よけの力・事業の成功・先を見通す
【サイズ】直径 61mm
【重量】 333g
【産地】 ブラジル
天然石情報：瑪瑙[アゲート]
石言葉（意味・効果）：成功、人間関係を良好にする、心の不安を取り除く、人間関係を円滑にする、忍耐強さ、対人関係のトラブルを防ぐ 瑪瑙[アゲート]和名：瑪瑙[めのう・メノウ]英名：agate別名：−守護石：牡牛座（おうし座）、双子座（ふたご座）、蟹座（かに座）、天秤座（てんびん座）誕生石：−干支石：−カラー：赤、青、緑、黄、黒主な産地：ブラジル、ウルグアイ、インド、アメリカ、南アフリカ共和国、等
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瑪瑙（メノウ） 丸玉[A15040]
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812 入札履歴
終了
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