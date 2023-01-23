瑪瑙 丸玉 水晶玉 メノウ めのう 原石 パワーストーン【61mm玉】【お歳暮】

商品情報

【天然石の意味・言われ】

瑪瑙[アゲート]：強い魔よけの力・事業の成功・先を見通す



【サイズ】直径 61mm

【重量】 333g

【産地】 ブラジル







天然石情報：瑪瑙[アゲート]

石言葉（意味・効果）：成功、人間関係を良好にする、心の不安を取り除く、人間関係を円滑にする、忍耐強さ、対人関係のトラブルを防ぐ 瑪瑙[アゲート]和名：瑪瑙[めのう・メノウ]英名：agate別名：−守護石：牡牛座（おうし座）、双子座（ふたご座）、蟹座（かに座）、天秤座（てんびん座）誕生石：−干支石：−カラー：赤、青、緑、黄、黒主な産地：ブラジル、ウルグアイ、インド、アメリカ、南アフリカ共和国、等





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瑪瑙（メノウ） 丸玉[A15040]