『Wholelovein Halloween Creepy Cloth 800 inch Bloody Cloth Scary Blood Gauze Cloth Decoration 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 23時 36分に出品され03月12日 23時 36分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Wholelovein Halloween Creepy Cloth 800 inch Bloody Cloth Scary Blood Gauze Cloth Decorationブランド：Wholelovein商品サイズ：高さ：1.4 cm横幅：20.3 cm奥行：27.2 cm重量：4857 g商品番号：8CM×20M-halloween bandage色：White素材：Nylon