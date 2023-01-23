『多摩電子工業 TBS58Kマイク対応骨伝導スピーカー搭載 スマートサングラス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 07時 10分に出品され03月14日 07時 10分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

多摩電子工業 TBS58Kマイク対応骨伝導スピーカー搭載 スマートサングラス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。