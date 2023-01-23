『OFFIDIX Artificial Plastic Mini Plants in White Pot Desk Plant Artificial Flowers with Vase Small Faux Plastic Plants for Home Kitchen Garden Offic【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 03時 52分に出品され03月08日 03時 52分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名OFFIDIX Artificial Plastic Mini Plants in White Pot，Desk Plant Artificial Flowers with Vase，Small Faux Plastic Plants for Home Kitchen Garden Office Indoor Decorブランド：OFFIDIX商品サイズ：高さ：10.5 cm横幅：12.1 cm奥行：25.2 cm重量：4500 g商品番号：TEN0050-8色：Green 5素材：Plastic