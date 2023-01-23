『大和化学 キッチン水はねガード アクリルボード 植木鉢ハーブ 60cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 05時 21分に出品され05月04日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大和化学 キッチン水はねガード アクリルボード 植木鉢ハーブ 60cm
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ:約60×25.3×8.8cm
・材質:アクリル
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 67.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
大和化学 キッチン水はねガード アクリルボード 植木鉢ハーブ 60cm
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落札価格7762円
721 入札履歴
終了
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