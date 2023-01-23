『UPSYTIO 黒猫フォーカルシリコンビーズ バルクプリント ソフトアニマルルースビーズ ペン/ブレスレット/ネックレス/キーチェーン/ジュエリー製作/クラフト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 00時 23分に出品され03月04日 00時 23分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名UPSYTIO 黒猫フォーカルシリコンビーズ バルクプリント ソフトアニマルルースビーズ ペン/ブレスレット/ネックレス/キーチェーン/ジュエリー製作/クラフト用品用UPSYTIO Black Cat Focal Silicone Beads - Bulk Printed Soft Animal Loose Beads for Pens， Bracelets， Necklaces， Keychain， Jewelry Making， Crafts Suppliesブランド：UPSYTIO商品サイズ：Small高さ：1 cm横幅：5 cm奥行：10 cm重量：1786 g商品番号：色：Black Cat素材：Silicone