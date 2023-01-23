『Precut Fabrics for Quilting no Repeat Cotton Fabric for Patchwork Squares Bundles for Craft DIY/Solid 10pcs 20inch x 20inch 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 01時 39分に出品され03月08日 01時 39分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Precut Fabrics for Quilting no Repeat Cotton Fabric for Patchwork Squares Bundles for Craft DIY/Solid 10pcs 20"" x 20""ブランド：ililmmoe商品サイズ：Solid高さ：2.5 cm横幅：26.9 cm奥行：29.8 cm重量：5321 g商品番号：色：Solid素材：Cotton