『Precut Fabrics for Quilting no Repeat Cotton Fabric for Patchwork Squares Bundles for Craft DIY/Solid 10pcs 20inch x 20inch 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 01時 39分に出品され03月08日 01時 39分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Precut Fabrics for Quilting no Repeat Cotton Fabric for Patchwork Squares Bundles for Craft DIY/Solid 10pcs 20"" x 20""ブランド：ililmmoe商品サイズ：Solid高さ：2.5 cm横幅：26.9 cm奥行：29.8 cm重量：5321 g商品番号：色：Solid素材：Cotton
NBK 印伝調合皮スエードレザー生地 巾92cm×2m切売カット トンボ柄 白 KP4080-12A-2M 手芸・ハンドメイド用品
¥ 7680
浴衣 反物 トールサイズ 15m(12m＋3m) No.442 キク柄・黒地
¥ 7665
NBK リッチナイロン ディープブルー 約巾127cm 2mカット SM843-24-2M
¥ 7661
ポリエステルオーガンジー 生地 140cm幅×10mカット 6.水色 2440 (10m)
¥ 7658
NBK 綿麻ナチュラルプリント生地 大ドット柄 110cm巾×8m切売カット イエロー系 ICH29000-1C-8M
¥ 7650
KIYOHARA ちりめん プリント ポリエステル100% 5m巻き CM500 5164 手芸・ハンドメイド用品
¥ 7641
Kathy Mom キャシーマム ラニダイ むら染め 生地 Island Steyle 18 ラニブルー ブルー系 巾110cm×5m切売カ
¥ 7571
エフスタイル リュックサック ハンドル付き2WAYバックパック
¥ 7551
色見本台紙のおまけつき！ つまみ細工 一越ちりめん 無地56色セット【A4】ちりめんセット|縮緬細工 つまみ細工布 生地セット
¥ 7546
コスパ 冴えない彼女の育てかた Fine ブレッシングソフトウェア6年後Ver. ジャージ BLACK×WHITE Mサイズ 綿製
¥ 7545
COLORFUL TEXTILE MARKET 迷彩・グレーキルティング生地 110cmx300cm D0137530
¥ 7533
浴衣 反物 トールサイズ 15m(12m＋3m) No.442 キク柄・黒地
¥ 7511
【5反セット】綿（無地）雪かもめ晒（特岡規格）日本製 晒し生地（富士かもめ雪）
¥ 7508
ROHLEDER（サンゲツ）オーダーカーテン生地 SC8004〜SC8005
¥ 7508
NBK 和風モダン柄生地 巾110cm×10m切売カット とんぼ柄 KP7090-26-10M 手芸・ハンドメイド用品
¥ 7507
Kathy Mom キャシーマム ラニダイ むら染め 生地 Island Steyle 05 イリマ イエロー系 巾110cm×5m切売カッ
¥ 7503
FIXM 93セット レザークラフト 工具 道具セット 皮革工具 レザーツール 日本語電子版説明書付き 初心者・老手キット 革 口金や型紙5
¥ 7804
クラフト社 革工具 KSラウンドMモウル 8569
¥ 7802
落札価格7762円
536 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！