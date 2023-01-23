『取寄 | アパラチアの歌 （ウェイフェアリング・ストレンジャー） | ネイサン・ダゥトゥリー ( 吹奏楽 | 楽譜 )【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 14時 13分に出品され05月07日 14時 13分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品タイトル：Appalachian Air
アパラチアの歌 （ウェイフェアリング・ストレンジャー）
ネイサン・ダゥトゥリー | Nathan Daughtrey
商品形状: 吹奏楽 | 楽譜 | 総譜+パート譜
品番：C Alan Publications 08760
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取寄 | Mambo Italiano | Bob Merrill / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | エラ | Its All Right With Me | Cole Porter / arr. Buddy Bregman ・ 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | Witchcraft | Cy Coleman / arr. Jack Pleis ・ 採譜. Jon Harpin ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
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¥ 7755
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¥ 7755
取寄 | White Cliffs of Dover | Nat Burton ・ Walter Kent / arr. Alan Glasscock ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | When the Sun Comes Out | Harold Arlen ・ Words by Ted Koehler / 採譜. Marion Evans ・ Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | エラ | Top Hat White Tie and Tails | Irving Berlin / arr. Paul Weston ・ 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Time Was | Miguel Prado ・ Words by S.K. Russell / arr. Marion Evans ・ 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | This Cant Be Love | Lorenz Hart / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
取寄 | Things | Bobby Darin / 採譜. Myles Collins ( ビッグバンド+ヴォーカル | 楽譜 )
¥ 7755
落札価格7762円
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終了
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