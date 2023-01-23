『漢服レディース中華服唐装コスプレツバキの刺繍3点セット4点セット中国古代宮廷風写真撮影古風ステージ衣装黒白(Mブラック（3点セット）)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 07時 28分に出品され04月14日 07時 28分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
?【3点セット】上着+里衣+スカート。【4点セット】上着+里衣+スカート+大袖のシャツ。
?飽きがこないレディース花柄です衣装。素朴な花柄でいろいろな場合と幅広い年齢層がご着用頂けます！ふわふわで透け感のある大袖のシャツは大人可愛い感をUP！涼し気なさらっとした生地なので春から秋まで長く着用して頂けます。
?【裏衣サイズ】フリーサイズ：着丈120cmストラップの丈：70cm。【上着サイズ】?XS?着丈：52cmバスト：86cm推奨身長：148~158cm?S?着丈：54cmバスト：90cm推奨身長：154~162cm?M?着丈：56cmバスト：94cm推奨身長：158~168cm?L?着丈：58cmバスト：98cm推奨身長：164~174cm
?【スカートサイズ】?XS?スカートの丈：89cmウエスト：98cm推奨身長：148~158cm?S?スカートの丈：92cmウエスト：102cm推奨身長：154~162cm?M?スカートの丈：95cmウエスト：106cm推奨身長：158~168cm?L?スカートの丈：98cmウエスト：110cm推奨身長：164~174cm。サイズは手作り測量しましたので、サイズが1-3CM誤差の場合がございます。
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落札価格7762円
670 入札履歴
終了
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