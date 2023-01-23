漢服レディース中華服唐装コスプレツバキの刺繍3点セット4点セット中国古代宮廷風写真撮影古風ステージ衣装黒白(Mブラック（3点セット）)【2025年の人気アイテム】

商品情報

?【3点セット】上着+里衣+スカート。【4点セット】上着+里衣+スカート+大袖のシャツ。

?飽きがこないレディース花柄です衣装。素朴な花柄でいろいろな場合と幅広い年齢層がご着用頂けます！ふわふわで透け感のある大袖のシャツは大人可愛い感をUP！涼し気なさらっとした生地なので春から秋まで長く着用して頂けます。

?【裏衣サイズ】フリーサイズ：着丈120cmストラップの丈：70cm。【上着サイズ】?XS?着丈：52cmバスト：86cm推奨身長：148~158cm?S?着丈：54cmバスト：90cm推奨身長：154~162cm?M?着丈：56cmバスト：94cm推奨身長：158~168cm?L?着丈：58cmバスト：98cm推奨身長：164~174cm

?【スカートサイズ】?XS?スカートの丈：89cmウエスト：98cm推奨身長：148~158cm?S?スカートの丈：92cmウエスト：102cm推奨身長：154~162cm?M?スカートの丈：95cmウエスト：106cm推奨身長：158~168cm?L?スカートの丈：98cmウエスト：110cm推奨身長：164~174cm。サイズは手作り測量しましたので、サイズが1-3CM誤差の場合がございます。