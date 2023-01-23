『アークライト グルームヘイヴン スタートセット 獅子のあぎと 完全日本語版 (1-4人用 30×人数分 14才以上向け)・・・【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 23分に出品され03月21日 07時 23分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当店イチオシの人気商品です。在庫数が限られておりますので、お早目にお求めください。少人数の作業のため発送準備に注文から4〜7日程度かかります。ご了承ください。アークライト グルームヘイヴン スタートセット 獅子のあぎと 完全日本語版 (1-4人用 30×人数分 14才以上向け) ボードゲームメーカー希望小売価格 :9000円(税別) ※2023年3月再販時に価格改定あり/※本作は独立型拡張のため、単体で遊べます。また、基本セットに組み合わせてプレイすることも可能です。/プレイ人数 :1-4人/プレイ時間 :30分×人数/対象年齢 :14才以上/本体サイズ :292×229×102mm出来る限り迅速に配達するため、委託先倉庫より発送いたします。配送方法は委託先倉庫が選択した方法になりますので、郵便局留めなどはご利用いただけません。
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落札価格7762円
45 入札履歴
終了
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