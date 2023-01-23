『TOMIX キハ66・67形ディーゼルカー(復活国鉄色)セット(2両) #98124【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 20時 06分に出品され04月19日 20時 06分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TOMIX Nゲージ用パーツ
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4543736981244
商品コード
98124-TOMIX
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落札価格7762円
85 入札履歴
終了
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