『ブラックフォーマル 日本製 バッグ 喪服 礼服 レディース 女性用 BG-648【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 00時 06分に出品され05月07日 00時 06分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ひとつひとつ、今日の職人が手作業で仕上げた日本製高級フォーマルバッグ。

品質に信頼のある日本製ですので永くご愛用いただけます。

冠婚葬祭や卒入学式等、様々なフォーマルシーンで活躍するシンプルで上品な高級フォーマル用バッグです。

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