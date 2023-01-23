『DESCENTE(デサント) DBX-2750A/2750PA ストレッチ スウェットジャケット&パンツ 上下セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 03時 49分に出品され04月16日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ストレッチ性と独特な柔らかな風合いが特徴。カモフラ柄のパイピングデザインアクセント



【機能】

機能：吸汗、速乾、ストレッチ





素材：ソフトスプリングニットポリエステル 100%