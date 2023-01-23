『サンライズ ゴン太のカミング チューイングサンド 10本 1ケース24個セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 25分に出品され03月22日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ワンちゃんの大好きな鶏ササミをたっぷり挟み込んだ、最後まで飽きずにおいしく楽しめる牛皮ガムです。