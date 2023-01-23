大きいサイズ チノパン メンズ ストレッチ カジュアル きれいめ【2025の人気アイテム】

商品情報

説明：ウエスト部分もストレッチが効いているから楽ちんな穿き心地！きれいめカジュアルパンツ！

生地全体にストレッチ性があり、ウエストのベルト部分も若干の伸び感があります。



サガンスタイル 20180508新着



サイズ：100

実寸：ウエスト100cm 股下80cm わたり幅39cm ヒップ125cm 総丈110cm



サイズ：110

実寸：ウエスト110cm 股下80cm わたり幅42cm ヒップ135cm 総丈111cm



サイズ：120

実寸：ウエスト120cm 股下80cm わたり幅46cm ヒップ145cm 総丈113cm



サイズ：130

実寸：ウエスト130cm 股下80cm わたり幅48cm ヒップ155cm 総丈114cm



サイズ：140

実寸：ウエスト140cm 股下80cm わたり幅52cm ヒップ165cm 総丈115cm



サイズ：150

実寸：ウエスト150cm 股下80cm わたり幅55cm ヒップ175cm 総丈116cm



サイズ：160

実寸：ウエスト160cm 股下80cm わたり幅57cm ヒップ185cm 総丈117cm



素材：綿98% ポリウレタン2%