『大きいサイズ チノパン メンズ ストレッチ カジュアル きれいめ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 13時 17分に出品され04月23日 13時 17分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明：ウエスト部分もストレッチが効いているから楽ちんな穿き心地！きれいめカジュアルパンツ！
生地全体にストレッチ性があり、ウエストのベルト部分も若干の伸び感があります。
サガンスタイル 20180508新着
サイズ：100
実寸：ウエスト100cm 股下80cm わたり幅39cm ヒップ125cm 総丈110cm
サイズ：110
実寸：ウエスト110cm 股下80cm わたり幅42cm ヒップ135cm 総丈111cm
サイズ：120
実寸：ウエスト120cm 股下80cm わたり幅46cm ヒップ145cm 総丈113cm
サイズ：130
実寸：ウエスト130cm 股下80cm わたり幅48cm ヒップ155cm 総丈114cm
サイズ：140
実寸：ウエスト140cm 股下80cm わたり幅52cm ヒップ165cm 総丈115cm
サイズ：150
実寸：ウエスト150cm 股下80cm わたり幅55cm ヒップ175cm 総丈116cm
サイズ：160
実寸：ウエスト160cm 股下80cm わたり幅57cm ヒップ185cm 総丈117cm
素材：綿98% ポリウレタン2%
パンツ 強撚先染ドビーパンツ
¥ 7762
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フィラ Fila Kylan 半ズボン メンズ 下着 Prince Blue
¥ 7756
落札価格7762円
477 入札履歴
終了
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