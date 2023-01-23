『ニット 和紙 ニットTシャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 11時 38分に出品され04月22日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『タイムセール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:73963069

ショップ:TAKEO KIKUCHI，タケオキクチ

ブランド:TAKEO KIKUCHI，タケオキクチ

商品名:和紙 ニットTシャツ

カテゴリ:トップス>ニット/セーター

ブランド品番:070-16020-2023-01

素材:本体: コットン43 分類外繊維( 美濃和紙) 35 ポリエステル22% 皮革部分: 人工皮革

原産国:日本製

カラー:ブラック，ライトグレー，ライトグリーン

サイズ:02，03

企画ID:1646125，1635880，1635878，1628979，1628978，1628977，1628976，1628975，1619497，1613966，1613961，1595569，1595568，1595566，1576156，1576155，1576154

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ ニット

和紙

ニットTシャツ