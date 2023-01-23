『エックスガール バックパック MILLS LOGO DAYPACK X-girl 105205053002 マルチカラー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 18時 36分に出品され04月24日 18時 36分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エックスガール バックパック MILLS LOGO DAYPACK X-girl 105205053002 マルチカラー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 51.20 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
エックスガール バックパック MILLS LOGO DAYPACK X-girl 105205053002 マルチカラー
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 51.20 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
必ず以下の内容をご確認の上、ご購入をお願いいたします。
用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりますので掲載内容と異なる場合がございます。
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落札価格7762円
394 入札履歴
終了
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