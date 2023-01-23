W400（99〜08年） Blast BarrierX（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）【コストコ お買い得】

商品情報

【適合車種】W400 【適合年式】99〜08年 【備考】※ステーは付属しておりませんので別途お買い求めください。 ※デイトナ製ブラストバリアX・ブラストバリア・エアロバイザーの車種別ステーと共通です。 ※ステー品番：62485 【商品説明】大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした“ブラストバリアーエックス。 スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインです。 日本製のポリカーボネイト（厚さ3mm）を採用。 同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立 流線型ながら透明度も高く、歪みも少ない安全性重視の仕上がり。 （スポイラー部を除く）縦380mmx横340mm （ヘッドライト切り欠きの上端からバイザー上端までの寸法はおおよそ275mmと従来品と比べやや大型化）。 快適＆スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。 別売りの車種専用ステーと組合わせで幅 …※文字数制限により、商品情報が途切れてしまっている場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。