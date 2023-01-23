Kenko サンリオ双眼鏡 コンサート用 8倍 21口径 超軽量&超コンパクト レインプルーフ マルチコーティング クロミ SK-CL082【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Kenko サンリオ双眼鏡 コンサート用 8倍 21口径 超軽量&超コンパクト レインプルーフ マルチコーティング クロミ SK-CL0821KU



【商品説明】



【仕様】倍率：8倍対物レンズ有効径：21mmコーティング：マルチコーティングプリズム：BK7プリズム実視界：71000m先の視野：122.3mひとみ径：2.6mm明るさ：6.8眼幅：33-72.7mmアイレリーフ：11.1mm最短合焦距離：3m重量：170ｇサイズ：84.4x35.1x105.3mm【製品の特徴】サンリオのキャラクターがかわいいコンサートに最適な超コンパクト型8倍双眼鏡。推しをもっと近くで見たいあなたにおすすめです。重さはたったの170ｇで、超コンパクトに折りたたむことができますのでバッグにいれて楽々持ち運びができます。かわいいだけじゃなく機能も本格的。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。そして色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。眼幅は33～72.7mmと広い調整幅で設計されていますので、顔の小さな女性やお子様でもしっかり調