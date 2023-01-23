『Kenko サンリオ双眼鏡 コンサート用 8倍 21口径 超軽量&超コンパクト レインプルーフ マルチコーティング クロミ SK-CL082【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 47分に出品され03月16日 17時 47分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko サンリオ双眼鏡 コンサート用 8倍 21口径 超軽量&超コンパクト レインプルーフ マルチコーティング クロミ SK-CL0821KU
【商品説明】
【仕様】倍率：8倍対物レンズ有効径：21mmコーティング：マルチコーティングプリズム：BK7プリズム実視界：71000m先の視野：122.3mひとみ径：2.6mm明るさ：6.8眼幅：33-72.7mmアイレリーフ：11.1mm最短合焦距離：3m重量：170ｇサイズ：84.4x35.1x105.3mm【製品の特徴】サンリオのキャラクターがかわいいコンサートに最適な超コンパクト型8倍双眼鏡。推しをもっと近くで見たいあなたにおすすめです。重さはたったの170ｇで、超コンパクトに折りたたむことができますのでバッグにいれて楽々持ち運びができます。かわいいだけじゃなく機能も本格的。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。そして色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。眼幅は33～72.7mmと広い調整幅で設計されていますので、顔の小さな女性やお子様でもしっかり調
ケンコー 双眼鏡 LOGOS 7~21×21 倍率7~21倍可変式 対物レンズ径21mm ネックストラップ付属 ベージュ LK-CE0721
¥ 7758
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH6×21 サーフ 14552-2
¥ 7756
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¥ 7756
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¥ 7752
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH6×21 エッジライン 14555-3
¥ 7751
顕微鏡ブラケット、32mm産業用顕微鏡ブラケットホルダー、多軸調整可能高硬度鋼電子ビデオ顕微鏡シングルアームジンバル、三眼実体顕微鏡用
¥ 7751
ケンコー ギャラリーEYE 6X16 リミテッド GALLERYEYE6X16LTD
¥ 7749
MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 8倍 24mm 口径 ポロプリズム式 スタンダード メタリックブルー Alcor8
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ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナHシリーズ アリーナH8×21WP ピンク 13503-5
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SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ
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¥ 7743
落札価格7762円
829 入札履歴
終了
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