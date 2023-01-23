『法人様限定 プロシード キッズ家具 キッズチェア ムクイス（合板シート） MUKU【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 15時 23分に出品され03月14日 15時 23分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 主材：ブナ

成形合板：突板／ブナ板目

サイズ：W350×D350×H530（SH270）

備考：即納品／完成品／リミテッド



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