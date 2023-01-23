『アドミラル ゴルフ ゴルフシャツ メトロプリント 半袖シャツ ADMA222 メンズ イエロー M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 02時 18分に出品され04月23日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[アドミラル ゴルフ] ゴルフシャツ メトロプリント 半袖シャツ ADMA222 メンズ イエロー M



【商品説明】

・メイン素材: 本体 ポリエステル92% ポリウレタン8％ リブ部分 ポリエステル97％ ポリウレタン3％

・素材構成: 本体: 92% ポリエステル， 8% ポリウレタン; リブ部分: 97% ポリエステル， 3% ポリウレタン

・英国の地下鉄路線図をイメージした柄を、トーンカラーでプリントしました。地下鉄看板をモチーフにしたオリジナルロゴがポイントです。