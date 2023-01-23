『[スケッチャーズ] スニーカー GO RUN MAXROAD 5 レディース SLT 23.0 cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 17時 37分に出品され05月08日 17時 37分に終了予定です。即決価格は7,762円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ソールの厚さ:3cm

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