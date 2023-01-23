『ロベルタ・ディ・カメリーノ 腕時計 ロベルタ ディ カメリーノ 3針 RC7847-B82 レディース ゴールド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 12時 32分に出品され03月21日 12時 32分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロベルタ・ディ・カメリーノ 腕時計 ロベルタ ディ カメリーノ 3針 RC7847-B82 レディース ゴールド
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 12.70 cm
奥行 : 12.80 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7761円
703 入札履歴
終了
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