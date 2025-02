ゴールデンミーン(Golden Mean) ガンナーネット ガンメタ【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

カラー:ガンメタ



【商品説明】

ゴールデンミーン・ガンナーネットは、オーシャンネットのコンセプトはそのままにモバイル性をより重視。ショート化されたシャフトに加え、ワンタッチスライドジョイント採用で、コンパクトに折りたたむことができます。ゴールデンミーン・ガンナーネット



【商品詳細】

ブランド:ゴールデンミーン(Golden Mean)

商品名:ゴールデンミーン(Golden Mean) ガンナーネット ガンメタ

製造元:ゴールデンミーン(Golden Mean)

商品内容:全長1470mm

色:ガンメタ



【当店からの連絡】