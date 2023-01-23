『オンダ ラケットゲーム 「シャトルを打ち返せ 」 GAME BREAKER バドミントン ピッチャーマシン ワンサイズ ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 57分に出品され03月09日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オンダ ラケットゲーム 「シャトルを打ち返せ 」 GAME BREAKER バドミントン ピッチャーマシン ワンサイズ ホワイト
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 31.20 cm
横幅 : 31.80 cm
奥行 : 46.50 cm
重量 : 2.83 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7761円
968 入札履歴
終了
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