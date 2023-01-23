『キャンプ道具 をまとめて運べる キャリーワゴン 最大積載重量100kg/容量125L C2-46T【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 38分に出品され03月20日 14時 38分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャンプ道具 をまとめて運べる キャリーワゴン 最大積載重量100kg/容量125L C2-46T



【商品説明】

・カラー:ベージュ

・サイズ:(約)W53×D95×H60 cm

・付属品:フロアマット、収納カバー

・収納サイズ:(約)W20×D30×H80cm

・最大積載重量:100kg

・材質:フレーム:スチール、生地(C246/46T/97):ポリエステル

・重量(付属品含む):(約)14kg



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 82.00 cm

重量 : 14.81 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

その他アウトドア用品 タグ キャンプ道具

をまとめて運べる

キャリーワゴン

最大積載重量100kg/容量125L

C2-46T