『キャンプ道具 をまとめて運べる キャリーワゴン 最大積載重量100kg/容量125L C2-46T【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 38分に出品され03月20日 14時 38分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャンプ道具 をまとめて運べる キャリーワゴン 最大積載重量100kg/容量125L C2-46T
【商品説明】
・カラー:ベージュ
・サイズ:(約)W53×D95×H60 cm
・付属品:フロアマット、収納カバー
・収納サイズ:(約)W20×D30×H80cm
・最大積載重量:100kg
・材質:フレーム:スチール、生地(C246/46T/97):ポリエステル
・重量(付属品含む):(約)14kg
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 34.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 14.81 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7761円
598 入札履歴
終了
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