『国内正規品MF37d Dayton Audio フィルム・コンデンサー(250V) 90.0μF 「2個セット」 FC250V90【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 14時 28分に出品され03月06日 14時 28分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国内正規品MF37d Dayton Audio フィルム・コンデンサー(250V) 90.0μF 「2個セット」 FC250V90



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。