『SPLASH FLASH 難燃タープガード グランドシート レジャーシート 風除け 風防 火の粉避け ケース付き (コヨーテ)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 09分に出品され03月27日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 テント部品、アクセサリー

【商品名】

SPLASH FLASH 難燃タープガード グランドシート レジャーシート 風除け 風防 火の粉避け ケース付き (コヨーテ)



【商品説明】

・※バックルケース付き

・横：150ｃｍ

・縦：100ｃｍ



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 17.80 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 950.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。