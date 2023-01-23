『SPLASH FLASH 難燃タープガード グランドシート レジャーシート 風除け 風防 火の粉避け ケース付き (コヨーテ)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 09分に出品され03月27日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
テント部品、アクセサリー
【商品名】
SPLASH FLASH 難燃タープガード グランドシート レジャーシート 風除け 風防 火の粉避け ケース付き (コヨーテ)
【商品説明】
・※バックルケース付き
・横：150ｃｍ
・縦：100ｃｍ
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 17.80 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 950.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7760円
554 入札履歴
終了
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