『パナソニック ステレオヘッドホン 有線ヘッドホン RP-HTX70-K【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 13時 58分に出品され03月08日 13時 58分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・マットブラック RP-HTX70-K

・・Color:マットブラック

・ファッションに馴染むワントーンデザイン

・新イヤーパッドと新形状ピアノ線材で心地よい装着感

・躍動感を感じる高音質サウンド

・アコースティック・ベース・コントロール採用

・歪みの少ない豊かな低音を実現