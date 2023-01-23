『軽くて移動ラクラク ファイバークレイ 植木鉢 ステップボックス STF9005 (27cm) Dブラウン色 アンティークテラコッタ風 園芸【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 09時 57分に出品され03月29日 09時 57分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

軽くて移動ラクラク ファイバークレイ 植木鉢 ステップボックス STF9005 (27cm) Dブラウン色 アンティークテラコッタ風 園芸



【商品説明】

・どっしりとした容姿の外観はボリュームのある花からこんもりとした花木にも最適です。

・キューブ型で趣きのある風合いの植木鉢です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。