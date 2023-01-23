『軽くて移動ラクラク ファイバークレイ 植木鉢 ステップボックス STF9005 (27cm) Dブラウン色 アンティークテラコッタ風 園芸【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 09時 57分に出品され03月29日 09時 57分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
軽くて移動ラクラク ファイバークレイ 植木鉢 ステップボックス STF9005 (27cm) Dブラウン色 アンティークテラコッタ風 園芸
【商品説明】
・どっしりとした容姿の外観はボリュームのある花からこんもりとした花木にも最適です。
・キューブ型で趣きのある風合いの植木鉢です。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7760円
800 入札履歴
終了
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