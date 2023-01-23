『エドウィン ゴルフ EDWIN GOLF エドウインゴルフ トートバッグ メンズ EDG901-04 ブルー フリー【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 09時 30分に出品され03月10日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エドウィン ゴルフ EDWIN GOLF エドウインゴルフ トートバッグ メンズ EDG901-04 ブルー フリー



【商品説明】

・ショルダー全長:61cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ39cmxヨコ(上部58cmx底部37cm)xマチ18cm

・ポケットの数:7(外側4/内側3)

・メイン素材: ポリエステル 100％革ラベル：合成皮革

・留め具の種類: ジッパー

・表地: プラスチック

・重量:540g



【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 57.70 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。