『エドウィン ゴルフ EDWIN GOLF エドウインゴルフ トートバッグ メンズ EDG901-04 ブルー フリー【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 09時 30分に出品され03月10日 09時 30分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エドウィン ゴルフ EDWIN GOLF エドウインゴルフ トートバッグ メンズ EDG901-04 ブルー フリー
【商品説明】
・ショルダー全長:61cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ39cmxヨコ(上部58cmx底部37cm)xマチ18cm
・ポケットの数:7(外側4/内側3)
・メイン素材: ポリエステル 100％革ラベル：合成皮革
・留め具の種類: ジッパー
・表地: プラスチック
・重量:540g
【サイズ】
高さ : 8.90 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 57.70 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7760円
878 入札履歴
終了
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