『プラチナ 2.5mm グリーンガーネット 両耳用 ピアス 6本爪 スタッド ピアス 1月 誕生石 ガーネット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 05時 21分に出品され03月19日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラチナ 2.5mm グリーンガーネット 両耳用 ピアス 6本爪 スタッド ピアス 1月 誕生石 ガーネット
【商品説明】
・ポスト：0.65φ9.5mm キャッチ：シリコンキャッチ
・使用石：天然グリーンガーネット 2.5mmラウンドカット
・寸法：縦 3.0×幅 3.0mm 重量約0.4g（ペアで計測）
・素材：プラチナ900（Pt900）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7760円
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終了
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