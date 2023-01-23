『ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW90H-UB (UB)アンバーブラウン W90xD27xH54【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 02時 32分に出品され03月29日 02時 32分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェルカムウッド(Welcome Wood) フラワースタンド WSW90H-UB (UB)アンバーブラウン W90xD27xH54
【商品説明】
・内寸 長さ840mm 奥行き270mm 高さ510mm
・外寸 長さ900mm 棚板奥行270mm 高さ540mm
・完成品ですので組み立てる手間がいらず商品到着後すぐにご使用いただけます!
・木製 フラワースタンド90型 奥行27cmタイプ 高さ54cm
・色はアンバーブラウン
X07BBYQJP6
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 55.00 cm
奥行 : 94.00 cm
重量 : 8.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7760円
610 入札履歴
終了
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