『LSA (エルエスエー) Canopy Planter H13.5cm Recycled クリア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 29分に出品され04月15日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※ 品薄または希少等の理由により、参考価格よりも高い価格で販売されている場合があります。ご注文の際には必ず販売価格をご確認ください。※ お使いのモニタにより写真の色が実際の商品の色と異なる場合や、イメージに差異が生じることがあります。あらかじめご了承ください。

ハンドメイドのガラス製