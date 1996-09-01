『NISSAN (日産) 純正部品 ウエザーストリツプ フロント ドア RH 180SX シルビア 品番80830-35F01【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 21分に出品され03月05日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NISSAN (日産) 純正部品 ウエザーストリツプ フロント ドア RH 180SX シルビア 品番80830-35F01
【商品説明】
・〈参考適合車種〉※適合に関して、お求め前にメーカーにご確認下さい。同一車種・年式によってもグレードによって適合しない場合があります。
・適合型式: KPS13，KRPS13，PS13，RPS13，RS13
・適合年式: 1989/09-1996/08
・適合車種: 180SX，シルビア
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 40.10 cm
奥行 : 42.50 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
NISSAN (日産) 純正部品 ウエザーストリツプ フロント ドア RH 180SX シルビア 品番80830-35F01
¥ 7760
NISSAN (日産) 純正部品 ウエザーストリツプ フロント ドア RH 180SX シルビア 品番80830-35F01
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NISSAN (日産) 純正部品 ウエザーストリツプ フロント ドア RH 180SX シルビア 品番80830-35F01
¥ 7760
落札価格7760円
555 入札履歴
終了
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