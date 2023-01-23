『DEWEL アウトドアベッド 折りたたみ キャンプコットベンチ コンパクト 超軽量 2.3KG 耐荷重170kg 航空アルミフレーム 190【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 17時 47分に出品され04月08日 17時 47分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DEWEL アウトドアベッド 折りたたみ キャンプコットベンチ コンパクト 超軽量 2.3KG 耐荷重170kg 航空アルミフレーム 190



【商品説明】

・【より広く、軽く】展開サイズ：190×70×17cm、収納サイズ：36*17.5cm、重さ：2.3?でスペースを取らず、片手でも楽々持ち運べます!

・【丈夫な材質】破れにくく、強度のある「ナイロン600D」に変更、防水の同時に通気性も抜群で背中に熱が篭りにくく、歪みを減らして快適に寝ることができます。アルミより強度のあるジュラルミンの中でもトップクラスの強度を持つ超々ジュラルミン(A7075：航空機の部品に幅広く使われている)をフレームに使用し、コンパクトで軽量ながら耐荷重170kgを実現できます。

・【多機能】5本足で支えて、足に滑り止め加工をして、安定性高く、寝返し時ジョイントの嫌なき



【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 17.10 cm

奥行 : 40.50 cm

重量 : 2.68 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。