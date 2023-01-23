『ATORPOK 折り畳み式ベッド 簡易ベッド コット 折りたたみベッド 防水 通気性 軽量 こっと アウトドアベッド キャンプベッド おりた【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 57分に出品され03月06日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,760円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ATORPOK 折り畳み式ベッド 簡易ベッド コット 折りたたみベッド 防水 通気性 軽量 こっと アウトドアベッド キャンプベッド おりた
【商品説明】
・オフィスでの仮休憩やベッドルームの睡眠、あるいは車旅行の野外キャンプなど、もっと便利な睡眠を享受できます。
・折りたたみベットの側に付けな袋は携帯電話、水などを保管できる、使いやすいです。
・柔らかく快適な枕付き、睡眠の質を向上させ、枕単体で用意する必要はありません。
・超ソフトなマットで眠りが楽にでき、マットが使用する心配もなく、マットが折りたたみベッドが一体になっており、取り外しの必要がありません。
・重鋼管を使用して、X型構造の携帯型折りたたみベッドは安全と安定を確保し、200 KGを支え、丈夫な大人をサポートできます。
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 106.00 cm
重量 : 7.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
マルチエアマット NEO-LUX バーガンディレッド（W543）2個セットエアマット マルチエアマット インフレータブルマット
¥ 7757
キャンプマット インフレーター マット 撥水加工 ワイド設計 幅70cm 厚さ8cm アイボリー
¥ 7757
自動膨張＆枕付きエアーマット キャンプマット 厚手 8cm 複数連結可能 耐荷重150kg 車中泊マット エアーベッド インフレーターマット
¥ 7757
Coleman Trailhead II Cot by Coleman コールマン コット 並行輸入品
¥ 7756
ZAIDEA 寝袋 シュラフ 幅90cm 人工 ダウン 封筒型 オールシーズン ワイド 210T キャンプ 大きい 冬 春 秋 ファミリー
¥ 7756
AMAJR-Shop 折りたたみベッド 折りたたみ 簡易ベッド 折り畳み 室内 折りたたみ 簡易 ベッド キャンピング ベッド サマーベット
¥ 7756
NEMO (ニーモ) フィッロキング アビス NM-FLOKG-AB
¥ 7755
NEMO(ニーモ・イクイップメント) スイッチバック レギュラー NM-SWB-R
¥ 7755
SEA TO SUMMIT（シートゥーサミット） サーモライトリアクター コンパクトプラス
¥ 7755
コールマン コンフォートトップコールドウェザー寝袋
¥ 7755
KingCamp 寝袋 封筒型 シュラフ 保温 210T防水 ワイドサイズ 幅82cm コンパクト 連結可能 キャンプ アウトドア 春 夏
¥ 7755
KingCamp 寝袋 シュラフ 封筒型 連結可能 キャンプ 軽量 寝袋 コンパクト 簡単収納 冬用 オールシーズン 丸洗い 防水 収納袋付
¥ 7755
KingCamp 寝袋 シュラフ 封筒型 連結可能 キャンプ 軽量 寝袋 コンパクト 簡単収納 冬用 オールシーズン 丸洗い 防水 収納袋付
¥ 7755
BOKKURY (ボックリー) インフレーターマット キャンプ 8cm 極厚 車中泊 防災 エアーマット ウレタン (ブラック)
¥ 7755
エアーベッド エアーマット シングル 電動ポンプ内蔵 厚さ 45cm 191×99×45cm 空気ベッド 自動的 折り畳みベッド 耐荷重20
¥ 7755
oxtos(オクトス) 透湿防水シュラフカバー (ファイアブリック×ブラック， レギュラー)
¥ 7755
角利産業 インフレーターマット スウェード調 7cm厚 アウトドアマット キャンプ 車中泊 自動膨張 コンパクト 収納袋付 グレー/ブラック
¥ 7754
コールマン(Coleman) 寝袋 ファミリー2in1 C10 使用可能温度10度 封筒型 2000027256
¥ 7753
落札価格7760円
27 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！