『Geekria Apollo Upgrade Audio ケーブル 互換性 オーディオコード ゼンハイザー Sennheiser HD6XX HD660S HD600 HD650 HD580 HD58X【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 09時 29分に出品され03月16日 09時 29分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Compatible Headphones:- Compatible with Sennheiser HD 600， HD 650， HD 6XX， HD 660S cable- Compatible with Sennheiser HD 580， HD 58X， HD 565， HD 545 cable- Compatible with Sennheiser HD 535， HD 525， HD 265 cableand more Sennheiser HD600 series Special port headphones.Note:- headphones AUX cord only， headphone is not included.Package Includes:- 1 x headphone cable
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落札価格7759円
178 入札履歴
終了
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